Киев, , 08:56 — REGNUM Победой Украины над Москвой назвал итог битвы под Оршей, которая состоялась 8 сентября 1514 года, депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко. Он написал об этом 13 сентября в своем Телеграм-канале.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Восьмого сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!», — говорится в сообщении депутата Рады.

Также он добавил, что в этот день совместное с поляками и литовцами войско под командованием Константина Острожского, названного Гончаренко «украинским полководцем», разгромило русское войско.

При этом украинский парламентарий пообещал жителям страны вновь «победить» Россию.

«Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз. Но еще лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии», — добавил в своем сообщении Гончаренко.

Отметим, битва под Оршей 8 сентября 1514 года произошла во время русско-литовской войны 1512−1522 годов и в ее ходе русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского под командованием гетмана литовского Константина Острожского и польского надворного гетмана Януша Сверчовского. При этом поляки и литовцы не смогли вернуть себе потерянный летом того же 1514 года Смоленск, что было главной целью их похода, а в 1522 году война закончилась победой Русского государства, которое вернуло в свой состав смоленские земли.