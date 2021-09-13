Москва, 13 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Москве с 14 по 19 сентября состоится фестиваль «Конные традиции России». Принять участие в фестивале можно бесплатно без предварительной регистрации, сообщается на портале мэра столицы.

Андрей Грук ИА Красная Весна Лошади

Фестиваль даст старт мероприятиям на выводном кругу — площадке на открытом воздухе центра национальных конных традиций. Центр создается на ВДНХ.

Посетили фестиваля увидят как дефилирует знаменитый орловский рысак, как управлять лошадью без уздечки и как выполняют трюки профессиональные всадники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ в августе прошло два крупных мероприятия — праздник «Абрикос» и Фестиваль национального гостеприимства,.

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