Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Свердловской области анонсировали кратковременное потепление. О погодных изменениях проинформировал уральский гидрометцентр.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

Бабье лето продлится всего несколько дней. Ожидается, что потепление начнётся 13 сентября (температура воздуха прогреется до + 15 градусов по Цельсию), а 14 и 15 сентября — до + 20 градусов и более.

На север Свердловской области бабье лето даже не заглянет. Впрочем, для остальной части региона оно закончится уже 16 сентября (ожидается до + 10 градусов)

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 сентября в Екатеринбурге начнётся отопительный сезон.

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