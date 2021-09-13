Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Исполнителем года по версии телеканала MTV стал канадский певец Джастин Бибер. Трансляция церемонии велась в прямом эфире телеканала.

Lou Stejskal Джастин Бибер

В этом году поп-звезда стал одним из главных претендентов на награды — Бибер был номинирован в семи категориях. Также исполнитель победил в номинации «Лучшее поп-видео» за совместное исполнение песни Peaches с певцом Giveon.

https://twitter.com/MTVNEWS/status/1437213303542005760

В номинации «Песня года» за композицию Drivers License премия присуждена 18-летней певице из Калифорнии Оливии Родриго.

Рэпер Lil Nas X со своим клипом Montero удостоился премии MTV Video Music Awards в самой престижной номинации «Видео года».

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Напомним, церемония вручения престижных премий, которая в этом году проходит в 40-й раз, состоялась в нью-йоркском Barclays Center.