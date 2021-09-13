Красноярск, 13 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. За прошедшие выходные в Красноярском крае ликвидировали три лесных пожара — в Березовском, Богучанском и Минусинском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в краевом министерстве лесного хозяйства.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

В тушении принимали участие более 20 человек. Применялось семь единиц техники, работали шесть воздушных судов.

Как уточнили в министерстве, по предварительным данным, возгорания произошли по вине населения.

По состоянию на утро 13 сентября в Красноярском крае не зарегистрировано лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в семи районах края и в Норильске действует особый противопожарный режим.