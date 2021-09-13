Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Лесной пожар «Калдор» в американском штате Калифорния объявлен крупным природным бедствием, местные власти получат федеральную помощь. Соответствующие документы подписал президент США Джо Байден, информирует пресс-служба Белого дома.

Лесной пожар в Калифорнии Wuft.org

Федеральная помощь дополнит усилия местных властей и властей штата по восстановлению районов, пострадавших от пожара, пояснили в администрации президента. Деньги смогут также получить некоммерческие организации «на основе разделения затрат на аварийные работы, ремонт или замену объектов».

1 сентября Байден подписал подобный указ, объявивший пожар в Калифорнии чрезвычайной ситуацией. Документ означал, что Калифорния получит помощь со стороны министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.

Ранее в Белом доме сообщили, что 13 сентября Байден посетит в Калифорнии округа Сакраменто и Эль-Дорадо. В числе прочего он оценит ущерб от пожара «Калдор», который начался ещё в середине августа.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в Калифорнии уничтожил примерно 1 тыс. построек, от его последствий пострадали пять человек.

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