Москва, 13 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Последний по-летнему тёплый день ожидается в Москве 13 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

Синоптики рассказали, что температурный фон окажется на восемь градусов выше привычной климатической нормы.

«В тёплом секторе атлантического циклона солнечная погода будет чередоваться с облачной, не обойдётся без скоротечных дождей с 70%-ой вероятностью мозаичных гроз, связанных с влиянием холодного фронта вечером», — отмечается в прогнозе.

Воздух в столице прогреется до 24 градусов тепла, в Подмосковье — до 25 градусов. Ветер порывистый.