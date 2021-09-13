Ижевск, 13 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Удмуртии с начала текущего года заключено 1624 социальных контракта. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Основная часть контрактов предполагает помощь на мероприятия для преодоления трудной жизненной ситуации — 660 контрактов, 573 жителя республики заключили контракт по программе поиска работы, 292 человека — на развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости, 99 граждан — на развитие личного подсобного хозяйства.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Демография» объем финансирования социальных контрактов составит 247,8 млн рублей. Поддержку смогут получить около 2,3 тыс. жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году жители республики заключили 3280 социальных контрактов на условиях софинансирования из федерального бюджета. Из этого числа 84% — это семьи с детьми, в том числе 35% многодетных семей.

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