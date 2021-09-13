Владивосток, 13 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Ежедневно доверчивые приморцы лишаются своих сбережений из-за действий аферистов — одна из последних жертв — доверчивый житель Владивостока, лишился более 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

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За минувшую неделю в полицию обратились 85 приморцев, ставшие жертвами кибермошенников.

Аферистам удалось присвоить 40,8 млн рублей.

55-летний житель Владивостока рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и убедил его срочно снять со счета имеющиеся денежные средства и перевести на «безопасный счет». Следуя инструкциям, пострадавший снял все свои сбережения, оформил несколько кредитов и перевел мошенникам более 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции Петербурга и Ленинградской области задержали четверых граждан, которые подозреваются в серии мошеннических действий в отношении жителей различных регионов России.