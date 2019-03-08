Чита, 13 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Незначительное снижение динамики по COVID-19 может быть предвестником роста заболеваемости. Об этом в ходе оперативного совещания 13 сентября сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа.

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По её словам, в настоящий момент динамика заболеваемости в крае выше аналогичного периода (сентября) 2020 года на 50%. Наблюдается рост заболеваемости детского населения на 22%.

Главный санитарный врач региона также отметила, что в образовательных учреждениях края ведется точечное наблюдение. В 24 школах зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, рост заболеваемости COVID-19 отмечен в восьми районах края: Забайкальском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском и других.

«Задача — предупредить взрывной рост коронавирусной инфекции. Необходимо уделить самое пристальное внимание соблюдению мер безопасности на всех объектах и увеличить темпы вакцинации населения», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 13 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 101, причём 499 из них обнаружили только за минувшие выходные (11−12 сентября 2021 года).

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