Токио, 13 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. На одном из пляжей города Одавара (японская префектура Канагава) было обнаружено тело мертвого кашалота длиной более 14 метров. Об этом 13 сентября сообщает телеканал NHK.

Jber.jb.mil Мёртвый кашалот

Уточняется, что в данный момент местные власти принимают решение о том, что им делать с выброшенным на берег мертвым китом.

При этом, как рассказали местные жители, на берег префектуры раз в несколько лет выбрасывает тела мертвых китов и кашалотов, однако они впервые видят такой крупный экземпляр.

Также указывается, что причина смерти кита пока не установлена и специалисты из местного исследовательского института намереваются заняться этим вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня на побережье округа Северного Ломбока в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара был найден мертвый кит.