Чебоксары, 13 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Новочебоксарске вынесен приговор бывшему инспектору ГИБДД, которого признали виновным в получении взятки и назначили 80 тыс. рублей штрафа. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Усач Тимофей ИА Красная Весна В суде

Перед судом предстал бывший инспектор МРЭО ГИБДД по Чувашии. Правоохранители установили, что при постановке автомобилей на учёт он незаконно вносил в транспортные паспорта сведения о незарегистрированных должным образом конструкционных изменениях автомобилей, в том числе об установленном газобаллонном оборудовании.

«За что получил в августе 2020 года за внесение указанных сведений взятку от гражданина в размере 6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Инспектора уволили из органов внутренних дел по итогам служебной проверки.

Обвинение было предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог» — пять эпизодов) и ч. 1 ст. 291.2 («Мелкое взяточничество»). Суд признал его виновным, назначив 80 тыс. рублей штрафа.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Татарии, которого подозревают в даче 1,5 тыс. рублей взятки сотруднику полиции. По данным следственного управления, деньги он положил возле коробки переключения передач, но «полицейский от получения незаконного денежного вознаграждения отказался».