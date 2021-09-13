Нью-Джерси, США, 13 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Граждане России и США приняли участие в памятной церемонии, посвящённой жертвам терактов 11 сентября 2001 года, и заявили о важности совместной борьбы с терроризмом и другими общими угрозами. Церемония прошла 12 сентября у мемориала «Слеза скорби» в американском Байонне, штат Нью-Джерси.

Манхеттен, Нью-Йорк. Мемориал жертвам теракта 11 сентября 2001 года

Мероприятие организовали посольство РФ в Вашингтоне, генконсульство в Нью-Йорке, а также постоянное представительство РФ при ООН. Председатель «Института Шиллера» Хельга Зепп-Ляруш заявила, что для России и США настало время объединиться ради общих целей. Ранее в истории были случаи, когда такое сотрудничество «шло на пользу всему человечеству», отметила она.

По словам генерального консула России в Нью-Йорке Сергея Овсянникова, за прошедшие с трагедии 9/11 годы международный терроризм лишь набирал силу. И ни одной державе не под силу победить это зло в одиночку.

«Знайте, что мы всегда вместе с вами как за истину, так и в борьбе с терроризмом», — заявил бывший аналитик Агентства США по национальной безопасности Кирк Виби, обращаясь к российской стороне.

Представитель «Института Шиллера» в Нью-Йорке Ричард Блэк заявил журналистам, что участники мероприятия — граждане РФ и американцы — выступили за одну ценность — право на жизнь, свободу, счастливую жизнь в семье.

«Многие люди в небольших населенных пунктах знают, что у наших народов одни интересы», — приводит его слова ТАСС.

Блэк заявил о важности контактов России и США на высшем уровне и высказался в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о проведении саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН. Борьба с международным терроризмом, пандемией коронавируса очень важны, подчеркнул он.

Напомним, монумент жертвам международного терроризма «Слеза скорби» — это дар России США. Памятник был открыт в 2005 году, его автор — Зураб Церетели.

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