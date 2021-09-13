Алдан, Якутия, 13 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. К спортивно-оздоровительному комплексу «Энергетик» в Алдане (Якутия) пристроили бассейн с отдельным входом. Завершена реконструкция здания, которая длилась четыре года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства республики.

Myrthapools.com Бассейн

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Комплекс был построен 47 лет назад, его общая площадь — почти 2,2 тыс. кв. м. Его реконструкции горожане ждали давно.

«Эта неделя выдалась для алданцев радостной. 10 сентября президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Алдану почетного звания «Город трудовой доблести», а сегодня мы здесь открываем после реконструкции здание спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик». Уверен, что отсюда будут вырастать новые звёзды спорта Якутии, России и даже мира», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Алдан попал в список 12 городов России, которые отличились трудовой доблестью. Такое звание ему присвоят за добычу золота, горного хрусталя и слюды.