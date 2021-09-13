Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Администратор агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр намерена посетить Узбекистан, который она «давно должна была посетить». Об этом передает 13 сентября Газета. уз со ссылкой на выступление Пауэр.

Встреча Узбекистана и США U.S. Department of State

Как отметила Пауэр, США приветствуют видение президента Шавката Мирзиёева о «Новом Узбекистане».

«Узбекистан очень быстро приступил к смелым экономическим реформам, чтобы люди могли улучшить своё благосостояние, строить бизнес и создавать устойчивые экономические возможности для своих сообществ», — отметила глава агентства.

Она подчеркнула, что «мы надеемся, что эти реформы окажут реальное влияние на реальных людей на местах».