Москва, 13 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Решение Верховного суда, что при ДТП с пострадавшими за оказанные медицинские услуги в больнице расплачиваться должен лично виновник аварии, породит волну регрессных исков и снизит доверие к ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

Судьи полагают, что закон об ОСАГО — для защиты прав самих потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу, а вот компенсировать всё государственному Фонду медицинского страхования и больницам должен уже виновник, отметил эксперт.

«Такие прецеденты, конечно, сразу же породят волну регрессных исков, в больницах и ФОМС тоже есть юристы. И мы увидим много резонансных публикаций. Но главное, мы увидим дальнейший рост недоверия к системе ОСАГО, которая начинает создавать фундаментальные риски для водителя», — отметил эксперт в Facebook.

Регресс и страховые начнут применять намного чаще в случаях с авто, которые можно заподозрить в плохом техническом состоянии, полагает он.

«Просто для сравнения. Если тебя заразил ковидом коллега по работе, и ты, к примеру, это знаешь, путь заражения понятен, то за твоё лечение платит фонд ОМС. А если вред здоровью нанёс водитель, то платит он. Даже если ехали в одной машине. Если водитель, значит, сразу всем должен?» — рассуждает Шапарин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд РФ подтвердил право государства выставлять счет водителю за лечение жертв совершенной им аварии.

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