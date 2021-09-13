Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Более 17,5 тыс. школьников Екатеринбурга научат сортировать мусор. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Спецавтобаза».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раздельный сбор мусора

Эксперимент по раздельному сбору бытовых отходов начался 1 сентября в восьми школах города. Проектом охвачены 17 678 школьников. Их обучают разделению мусора на три типа, среди которых пластик, стекло и т.д.

Кроме того, раздельный сбор мусора налажен в ряде других образовательных организаций Екатеринбурга. В свердловском министерстве энергетики и ЖКХ полагают, что всё это даст возможность сформировать у подрастающего поколения правильные привычки.