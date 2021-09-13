Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. На берегу городского пруда Екатеринбурга загорелась лодочная станция, сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

ГУ МЧС по Свердловской области Пожар в Екатеринбурге 13 сентября 2021 года

По информации спасателей, пожар на улице Гражданской возник в ночь на 13 сентября. Огонь захватил площадь в 100 кв. м., были повреждены перегородки, перекрытия первого и второго этажа, а также хозяйственный инвентарь.

В борьбе с огнём участвовали 20 пожарных. Сообщение о возгорании поступило им в 00:20 (время местное), пожар потушили к 00:41, а проливку и разбор сгоревших конструкций удалось закончить к 01:56.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Екатеринбурге загорелся барак на улице Шефской.