Грозный, 13 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Чечне начали применять строгие меры к учителям, пойманных на поборах. Лишились работы два педагога, работавшие в школе №2 города Аргун. Вместе с ними был уволен директор учебного заведения.

ИА REGNUM Учитель

Как выяснилось, учителя собирали деньги на уборку класса. После проверки данной информации, педагогов уволили. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Вахит Усмаев, побывавший в школе и на месте оценивший ситуацию.

«В результате проверки выяснилось, что информация соответствует действительности и учителя собирали денежные средства за уборку класса. На месте дал поручение освободить от занимаемой должности директора и двух учителей школы №2», — написал вице-премьер на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал искоренить в регионе систему поборов в учебных заведениях. Он пригрозил строгими мерами нарушителям.

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