Чита, 13 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 13 сентября привиты 332 060 человек (+1629 за выходные дни). Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Завершили вакцинацию 307 474 человека (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной) (+2429 за выходные).

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