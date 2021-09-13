Уфа, 13 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лошадь

Сообщается, что вечером 13 сентября на четвертом км автотрассы Белорецк — Учалы — Миасс автомобиль «Киа-Спектра», за рулем которого находился 20-летний мужчина, наехал на лошадь, которая находилась на дороге, после этого автотранспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Отмечается, что водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

«Известно, что погибший был лишен водительских прав», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с грузовиком погиб один человек.