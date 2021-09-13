Москва, 13 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В московских многоэтажных домах в 2021 году установят около 600 лифтов с увеличенным дверным проёмом, сообщает 13 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

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Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта при плановом обновлении оборудования. В мэрии пояснили, что в домах, где имеется техническая возможность, дверные проёмы подъёмных механизмов будут увеличены с 650 до 700−800 мм.

«Количество лифтов, которые в 2021 году планируется заменить на такие, где увеличен до 800 мм дверной проём, — около 200 штук, до 700 мм — около 400 штук», — рассказал гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.

Широкими дверными проёмами удобнее пользоваться маломобильным жителям, родителям с колясками.

Кроме того, в новых лифтах увеличится скорость перемещения до 1 м/с.