Ижевск, 13 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 сентября прививку от коронавируса сделали 376 056 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 312 063 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 33 324 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября в Удмуртии провели 1 629 535 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5941 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 6228 исследований.

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