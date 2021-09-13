Тегеран, 13 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в северо-восточной части Ирана. Об этом 13 сентября сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Smchealth.org Землетрясение

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 43 км в северо-восточном направлении от города Кучан, где проживает около 111 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 2 км.

При это сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кош-Агачском районе Республики Алтай вечером 11 сентября произошло землетрясение магнитудой 2,8.