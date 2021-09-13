Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель пассажирского автобуса сбил 19-летнюю девушку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла примерно в 18:00 мск 11 сентября на проспекте Шолохова. Предположительно, водитель автобуса ПАЗ, курсирующего по маршруту №124, сбил ростовчанку на регулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Девушку доставили в больницу. В салоне автобуса находились 20 человек, среди пассажиров пострадавших нет.

Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.