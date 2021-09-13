Пенза, 13 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 18 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 13 сентября зарегистрировали 2363 летальных исхода от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувшую неделю (6 — 12 сентября) умерли 117 пензенцев. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, новый очаг заражения коронавирусом SARS-CoV-2 был выявлен в восточной китайской провинции Фуцзянь.

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