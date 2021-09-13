Москва, 13 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Жители России смогут задать экспертам вопросы, касающиеся качества, безопасности и срокам годности мясной и рыбной продукции. Горячая линия Роспотребнадзора, на которую можно обратиться, с сегодняшнего дня, 13 сентября, начинает работу во всех субъектах страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

«В период с 13 сентября по 24 сентября 2021 года специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации мясной и рыбной продукции, требований к её маркировке, качеству, безопасности и срокам годности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Также эксперты дадут потребителям рекомендации, как правильно выбрать мясную и рыбную продукцию, приготовить её с соблюдением принципов здорового питания, а также помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества обнародовали результаты исследования сосисок «Сливочные» 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, проверив продукцию по 145 показателям качества и безопасности. Как оказалось, высокая цена на этот мясной продукт питания, основным ингредиентом в которых должна быть говядина (не менее 50%), ещё не определяет самое большое содержание дорогостоящего мяса.