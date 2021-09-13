Москва, 13 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В школах Москвы центр «Мосволонтер» и центр «Патриот.Спорт» запускают совместную программу «Первый шаг» по развитию добровольчества, сообщается на портале мэра столицы.

Lenobl.ru Волонтеры

Первая программа по развитию системы волонтерских отрядов в школах стартует в сентябре. Она рассчитана на 2021/2022 учебный год и состоит из двух модулей. Первый — «Как создать волонтерский отряд?». Второй модуль «Я — волонтер!».

Участниками программы могут стать учащиеся московских школ от семи до 18 лет, руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования и вожатые.

Как сообщало ИА REGNUM, на стажировку в Москву прибывают волонтеры из других регионов России.

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