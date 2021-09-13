Москва, 13 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Следы токсичного вещества обнаружены в крови пожилой женщины и девочки-подростка, которые скончались в Москве, предположительно, после отравления арбузом. Об этом пишет газета «Известия».

Pixabay.com Колбы и пробирки в лаборатории

В организме умерших, рассказал источник издания, нашли этиленгликоль. Это вещество широко применяется в промышленности.

Этиленгликоль — прозрачная бесцветная жидкость без запаха, со сладковатым вкусом. Её попадание в организм в больших концентрациях может вызвать смертельное отравление.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в доме на Совхозной улице на юго-востоке Москвы три члена одной семьи — Мать, бабушка и 15-летняя девочка — были госпитализированы с отравлением. Перед этим они купили в магазине арбуз. Бабушка и внучка скончались. Позднее попали в больницу другие жители этого же дома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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