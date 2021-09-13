Чебоксары, 13 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения, которая из-за пандемии была перенесена на 2021 год и начнётся в середине октября. Также продолжается набор переписчиков, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

В ведомстве отмечают, что жители республики смогут дополнительно заработать, работая в качестве переписчиков во время проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдёт с 15 октября по 14 ноября.

«Работать может каждый в возрасте 18 лет и старше. Успешно прошедшему специальное обучение выдадут планшетный компьютер для опроса населения. Заработная плата составит 18 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее проведение всероссийской переписи населения планировалось на период с 1 по 31 октября. Перенос был сделан по инициативе Росстата. Для участия в переписи каждый житель может выбрать один из удобных способов: самостоятельное заполнение электронного переписного листа на портале «Госуслуги», посещение стационарного участка либо общение с переписчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в России прошла сельскохозяйственная микроперепись. В сентябре состоится выборочное наблюдение среди хозяйств для формирования статистики о гражданах, ведущих здоровый образ жизни, имеющих избыточную массу тела и вредные привычки.

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