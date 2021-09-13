Баку, 13 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 12 сентября выявили 2676 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 13 536 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 460 092 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 409 404 человека, в том числе 3893 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 44 585 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6103 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 38 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2372 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 16 215 тестов. Выздоровевшими медики признали 4211 человек. Скончались 34 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане продолжает улучшаться эпидемиологическая ситуация. Число активных случаев заражения SARS-CoV-2 сокращается на протяжении недели.