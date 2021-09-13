Стокгольм, 13 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Продажи новых автомобилей в Швеции по итогам июля 2021 года снизились на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

pgottschalk Автомобиль

Всего в июле в Швеции было продано 16 778 автомобилей. При этом в июне продажи там выросли на 45,9% в годовом сравнении.

По итогам семи месяцев текущего года дилеры в Швеции реализовали 189 943 экземпляра новых авто — это на 28% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако по сравнению с 2019 годом реализация в Швеции оказалась ниже на 29,1%.

Самой продаваемой маркой в Швеции является Volvo. С января по июль 2021 года продажи этой марки увеличились в годовом сравнении на 17,5%. На втором месте оказалась компания Volkswagen, реализовавшая на авторынке Швеции на 20,1% больше автомобилей в отчетный период. Замыкает тройку лидеров Audi (+8,6%).

Напомним, в прошлом году на авторынке Швеции было продано 291 669 машин, что на 18,1% меньше по сравнению с 2019 годом.

Читайте также: Эксперты прогнозируют рост продаж в России китайских автомобилей