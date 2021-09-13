Чита, 13 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 101, причём 499 из них обнаружили только за минувшие выходные (11−12 сентября 2021 года).

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Вместе с тем 57 807 пациентов (+228 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1341 человека (+7 за выходные). И

з общего количества пациентов моногоспиталей 108 находятся в тяжёлом состоянии (+11 за выходные), 31 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за выходные).

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