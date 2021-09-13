Берлин, , 08:30 — REGNUM Поведение президента Польши Анджея Дуды, не нашедшего времени для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Мекель, является оскорбительным. Об этом 13 сентября пишет немецкая газета Die Welt.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает автор статьи Филипп Фриц, согласно его информации, встреча Меркель с Дудой была запланирована заранее, однако после своего прибытия в Варшаву немецкому канцлеру пришлось пересмотреть программу визита.

«Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», — говорится в материале.

Также в статье указывается, что СМИ Польши за несколько дней до приезда Меркель сообщали, что ее встреча с польским президентом может не состояться, потому что Дуда должен был посетить памятные мероприятия в Катовице.

При этом подчеркивается, что в ходе «прощального турне» нынешнего канцлера ФРГ ее приняли президенты не входящих в ЕС США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, в то время, как польский президент отказался от встречи с Меркель.

Кроме того, как считает Фриц, Варшава этим решила ответить немецкому канцлера на то, что Меркель не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин. В то же время, он добавил, что такой жест с польской стороны, по его мнению, является прямым оскорблением и говорит о сложных отношениях между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель потенциальные решения, связанные с изменением позиции Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2».