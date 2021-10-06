Берлин, 13 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Поведение президента Польши Анджея Дуды, не нашедшего времени для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Мекель, является оскорбительным. Об этом 13 сентября пишет немецкая газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Как отмечает автор статьи Филипп Фриц, согласно его информации, встреча Меркель с Дудой была запланирована заранее, однако после своего прибытия в Варшаву немецкому канцлеру пришлось пересмотреть программу визита.

«Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», — говорится в материале.

Также в статье указывается, что СМИ Польши за несколько дней до приезда Меркель сообщали, что ее встреча с польским президентом может не состояться, потому что Дуда должен был посетить памятные мероприятия в Катовице.

При этом подчеркивается, что в ходе «прощального турне» нынешнего канцлера ФРГ ее приняли президенты не входящих в ЕС США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, в то время, как польский президент отказался от встречи с Меркель.

Кроме того, как считает Фриц, Варшава этим решила ответить немецкому канцлера на то, что Меркель не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин. В то же время, он добавил, что такой жест с польской стороны, по его мнению, является прямым оскорблением и говорит о сложных отношениях между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель потенциальные решения, связанные с изменением позиции Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2».