Ижевск, 13 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 14 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 14 летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 57, 62, 63, 85, 86, 79, 90 и 95 лет, а также мужчины в возрасте 42, 58, 65, 69, 70 и 82 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1748 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября в регионе выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 516 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7090 жителей.

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