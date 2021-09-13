Пермь, 13 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Перми с 14 сентября начнут отапливать жилой фонд. Постановление главы города о начале отопительного сезона опубликовано на сайте городской администрации.

Отопительный сезон

Собственникам и владельцам источников тепловой энергии, теплосетей, теплопотребляющих установок рекомендовано произвести заполнение систем теплоснабжения к 7 сентября, а в случае нарушения гидравлических режимов систем теплоснабжения в период пусковых операций вводить локальное ограничение подачи теплоэнергии потребителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пуск тепла в здания учреждений социальной сферы начался с 7 сентября. Вторая половина месяца в Прикамье ожидается холодной и дождливой.