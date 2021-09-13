В районе Приамурья забили всех свиней из-за АЧС
Благовещенск, 13 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В селе Дмитриевское Свободненского района Амурской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Там на 30 суток объявлен карантин и будут убиты более 1100 свиней. Ещё 264 свиньи изъяты с подворий Белогорского городского округа, сообщил 13 сентября в своём телеграм-канале глава Белогорска Станислав Мелюков.
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За каждую свинью жителям выплатят компенсации — 156 рублей за 1 кг веса животного. Вспышка АЧС в Белогорске станет предметом разбирательства, обещал мэр города. Он подчеркнул, что коронавирус и паводок вытеснили профилактику АЧС из повестки, и напрасно.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября вспышки АЧС были зафиксированы в сёлах Сычёвка и Бардагон в Свободненского района и в селе Никольское Белогорского района Амурской области.