Ижевск, 13 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 сентября выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 516 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 42 ребенка в возрасте до 14 лет и 37 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 116 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 40 678 человек. Скончались 1748 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 14 летальных случаев, накануне скончались также 14 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7090 жителей. Из числа получающих лечение 5990 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1409 человек — в состоянии средней степени тяжести, 281 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 12 сентября в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 376 056 человек. Второй компонент препарата получили 312 016 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.