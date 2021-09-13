Москва, 13 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым ознакомится с работой Истринского офиса социальной газификации.

Карта Московской области

В городах Подмосковья уже открыты восемь офисов социальной газификации, в которых жители региона могут заключить комплексный договор на подключение газа и техническое обслуживание газового оборудования, напоминает сайт нижней палаты парламента.

Кроме того, начинают работу мобильные офисы социальной газификации, которые будут объезжать населенные пункты Московской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поручение обеспечить бесплатное подведение газа к границам домовладений было дано в послании президента Федеральному Собранию РФ 21 апреля 2021 года.

А 14 августа глава государства Владимир Путин поручил начать догазификацию до границ домовладений в газифицированных населённых пунктах с городов — участников федерального проекта «Чистый воздух».

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