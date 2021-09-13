Лондон, 13 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Автор журнала PC Gamer отметил, что будущая игра Project Eve похожа на смесь NieR: Automata и Bayonetta. Статья была опубликована 13 сентября на сайте издания.

Игра

Журналист Джоди Макгрегор обратил внимание на трейлер игры, который был показан во время трансляции PlayStation Showcase 2021. Он отметил, что в ролике главная героиня постоянно находится в движении, сражается с гигантскими монстрами и использует их атакующие конечности против них самих. По мнению журналиста, механики игры, о которых рассказал руководитель проекта Ким Хён Тэ, очень схожи с теми, что присутствовали в NieR: Automata и Bayonetta.

Напомним, разработкой Project Eve занимается студия Shift UP, проект был анонсирован в 2019 году, пока компания не назвала сроки релиза. В центре повествования игры будет находиться героиня по имени Ева, которую люди отправят сражаться с монстрами, захватившими Землю.