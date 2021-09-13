Уфа, 13 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Ходатайство о присвоении Ишимбаю звания «Город трудовой доблести» намерены отправить президенту России Владимиру Путину. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

Vneconomy.vn Нефть

Сообщается, что депутаты госсобрания региона подготовили ходатайство президенту страны о присвоении Ишимбаю почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

«Нефтяники, нефтепереработчики и машиностроители Ишимбая внесли огромный вклад в достижение Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. В преддверии 90-летия со дня открытия башкирской нефти, которое республика будет отмечать в мае 2022 года, и в знак признания трудового героизма и самоотверженности ишимбайцев мы будем ходатайствовать о присвоении Ишимбаю звания «Город трудовой доблести», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что открытие и разработка в 30-е годы прошлого века нефтяных месторождений в г. Ишимбае способствовали созданию нефтяной промышленности на востоке СССР. Так, к 1939 году нефтепромыслы дали 1 млн 670 тыс тонн нефти. В связи с этим новый нефтеносный регион современники назвали «Вторым Баку», сообщает пресс-служба.

«В годы войны Ишимбаю довелось сыграть особую роль. Значительная часть нефтедобывающих регионов страны оказалась в руках врага, были отрезаны пути транспортировки нефти и нефтепродуктов с Закавказья — положение на фронте становилось катастрофическим. Трест «Ишимбайнефть» в годы Великой Отечественной войны ввел в разработку шесть месторождений. Особое значение для фронта имело открытие в сентябре 1943 года Кинзебулатовского месторождения нефти. Всего за годы Великой Отечественной войны страна получила около 4,5 млн тонн ишимбайской нефти», — сообщил Толкачев.

Сообщается, что решение о направлении ходатайства президенту России Владимиру Путину за подписью главы Башкирии Радия Хабирова государственное собрание региона намерено принять на пленарном заседании 23 сентября.