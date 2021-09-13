Сеул, 13 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1433 случая заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1409 случаев заражения локальные, ещё 24 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 274 415.

Известно, что сокращения числа новых случаев заражения медики связывают исключительно сокращением объёмов тестирования на коронавирус в выходные дни.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на одного человека — до 2360 человек. Уровень смертности составил 0,86%.

12 сентября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1046 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 245 505.