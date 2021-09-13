По делу чувашского банка-банкрота обновили сроки расчётов с кредиторами
Чебоксары, 13 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» планируется увеличить расчёты с кредиторами третьей очереди с увеличением процента удовлетворения. Это следует из данных государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По данным АСВ, по 8 декабря 2021 года будут осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленному требованию в размере 100% суммы установленного требования.
«Для чего будут приостановлены расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр в составе основного долга. После осуществления указанных выплат будут возобновлены расчёты с кредиторами третьей очереди (в том числе с кредитором по вновь установленному требованию) с одновременным увеличением процента удовлетворения с 16,72% до 18,91% суммы установленных требований», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» остался без лицензии 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом.
20 июля 2021 года срок конкурсного производства продлили ещё на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего банка-банкрота назначено на 14 февраля 2022 года.