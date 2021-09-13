Тюмень, 13 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Тюмени с 13 сентября начнётся поэтапное подключение отопления к многоквартирным домам. Об этом сообщает департамента городского хозяйства.

Stolica-s.su Тепло

Больше 85% домов, подключенных к централизованной системе отопления, уже подали документы на получение паспортов готовности к зиме. У остальных есть время до 15 сентября, отмечают в муниципальном ведомстве. Подключение к теплу будет происходить в течение недели.

Детские сады, школы, медицинские учреждения в Тюмени начали подключать к теплоснабжению ещё с 10 сентября.