Иркутск, 13 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Трое пострадавших при крушении самолёта L-410 возле села Казачинское в Иркутской области будут доставлены в медучреждение в Иркутск. Вертолёт Ми-8 санавиации с пострадавшими, состояние которых медики оценивают как тяжёлое, уже вылетел в областной центр. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Yarregion.ru Больница

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"Взлетели. В Иркутскую областную больницу отвезут», — сказал в беседе с «Интерфаксом» представитель пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального министерства здравоохранения, в Казачинско-Ленской районной больнице находятся 11 человек, пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Сразу после ЧП в больницу было доставлено 12 человек. Одной женщине оказали первую необходимую помощь и отпустили домой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября пассажирский самолёт L-410, который следовал из Иркутска регулярным рейсом, совершил жёсткую посадку недалеко от села Казачинское. На борту воздушного судна находились 16 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолёта, погибли. Возбуждено уголовное дело.