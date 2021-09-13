Иркутск, 1 апреля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. В Telegram-канале администрации Чунского района Иркутской области пользователей попросили оценить качество работы местного мэра Николая Хрычова. Вариантов дали три: «супер», «отлично» и «хорошо». Такой опрос возмутил подписчиков отсутствием объективности. Супруга главы администрации объяснила ИА Регнум, что опрос несомненно объективный, потому что четвёртого варианта и быть не может.

Кадр из Телеграм — канала

29 марта в Telegram-канале администрации Чунского района Иркутской области опубликовали опрос для подписчиков. Руководство поинтересовалось, как жители оценивают работу своего 38-летнего мэра Николая Хрычова. Результаты оказались очень позитивные, ведь выбирать подписчикам пришлось всего из трёх вариантов, каждый из которых позитивнее другого. Необычная шкала оценки достижений администрации быстро привлекла внимание СМИ. ИА Регнум связался с супругой Николая Хрычова. Женщина объяснила, что в отношении её мужа иные характеристики попросту неприменимы.

Скриншот из ТГ канала

«Можно расценивать это и как прикол, потому что наш мэр — очень позитивный, активный и весёлый. Он дружит со всеми жителями Чунского района. Он из народа и не считает себя властью, до которой невозможно достучаться или дозвониться. Он всегда на стройках, на всех объектах. Он постоянно с жителями посёлка, на всех мероприятиях Чунского муниципального округа», — заверила 35-летняя Екатерина Хрычова.

В опросе участвовало порядка 300 человек, за вариант «супер» проголосовало 49% участников. Женщина убеждена, что именно так население и оценивает работу главы администрации. А любые отрицательные комментарии — от чужаков.

«Четвёртого варианта просто не может быть! А плохие отзывы были не от жителей Чунского района. Мне трудно представить, чтобы кто-то из нашего района плохо написал про мэра. Он и мэр, и муж одинаковый: ответственный, деятельный, держит слово, всё доводит до конца. Он зимой на лыжах с семьёй и с жителями вместе по Чунскому району, летом во всех активностях тоже вместе. Все жители с ним виделись, встречались. Ну он очень классный и его уважают, ведь муж стал продвигать здоровый образ жизни, сейчас мы на высоком уровне по спорту. До него район был унылый, многие пили, а сейчас всё иначе. Активный, спортивный, жизнерадостный», — добавила женщина.

Несмотря на позитивные результаты онлайн-голосования, возможность комментирования в Telegram-канале быстро закрыли. А позже и вовсе удалили пост с голосованием.