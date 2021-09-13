Москва, 13 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ» сертифицировал бронированный минивэн Aurus Arsenal. Соответствующий документ размещён в открытой базе Росстандарта.

Роспатент Aurus Arsenal

Судя по опубликованному сертификационному документу, общая снаряженная масса минивэна составит 4950 кг, что на 700 кг больше, чем весит «ГАЗон Next».

Габаритные размеры Aurus Arsenal равны: 5980×2020×2090 мм. При этом колёсная база достигает 3550 мм.

В автомобиле есть восемь посадочных мест. Сиденья на трёх задних рядах можно развернуть на 360 градусов.

В качестве силового агрегата у машины стоит бензиновый мотор V8 рабочим объёмом 4,4 л производительностью 598 «лошадей». Двигатель сочетается с девятискоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что ближе к 2024 году начнётся производство серийной версии Aurus на водороде.

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