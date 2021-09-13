В России сертифицирован бронированный минивэн Aurus Arsenal
Москва, 13 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ» сертифицировал бронированный минивэн Aurus Arsenal. Соответствующий документ размещён в открытой базе Росстандарта.
Судя по опубликованному сертификационному документу, общая снаряженная масса минивэна составит 4950 кг, что на 700 кг больше, чем весит «ГАЗон Next».
Габаритные размеры Aurus Arsenal равны: 5980×2020×2090 мм. При этом колёсная база достигает 3550 мм.
В автомобиле есть восемь посадочных мест. Сиденья на трёх задних рядах можно развернуть на 360 градусов.
В качестве силового агрегата у машины стоит бензиновый мотор V8 рабочим объёмом 4,4 л производительностью 598 «лошадей». Двигатель сочетается с девятискоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что ближе к 2024 году начнётся производство серийной версии Aurus на водороде.
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