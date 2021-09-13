Москва, 13 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В понедельник, 13 сентября, в столице России ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +22… +24 °C. Об этом 13 сентября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплая осень в Москве

Помимо этого, указывается, что ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. столба.

Также отмечается, что в ночь на 14 сентября тоже будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +9… +11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 13 сентября в Москве ожидается последний теплый день, после чего в город приедет настоящая осень.