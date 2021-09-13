Число жертв пожара в тюрьме в Индонезии возросло до 46
Джакарта, 13 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в исправительном учреждении города Тангеранг в Индонезии увеличилось до 46 человек, сообщает CNN Indonesia.
Пожар в исправительном учреждении произошел 9 сентября. 41 человек скончался на месте, еще пять человек умерли в больнице Тангеранга.
Группа по идентификации жертв стихийных бедствий национальной полиции Индонезии продолжает процесс идентификации тел погибших. Опознаны тела 10 заключенных.
Полиция также конфисковала 13 сотовых телефонов и видеозаписи с камер видеонаблюдения.
Как сообщало ИА REGNUM, министр по правам человека в Индонезии Ясонна Лаоли выплатил компенсацию в размере 30 млн индонезийских рупий ($2106) семьям трёх заключенных, погибших в результате пожара в тюрьме Тангеранга.