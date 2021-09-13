Джакарта, 13 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в исправительном учреждении города Тангеранг в Индонезии увеличилось до 46 человек, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com В тюрьме

Пожар в исправительном учреждении произошел 9 сентября. 41 человек скончался на месте, еще пять человек умерли в больнице Тангеранга.

Группа по идентификации жертв стихийных бедствий национальной полиции Индонезии продолжает процесс идентификации тел погибших. Опознаны тела 10 заключенных.

Полиция также конфисковала 13 сотовых телефонов и видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по правам человека в Индонезии Ясонна Лаоли выплатил компенсацию в размере 30 млн индонезийских рупий ($2106) семьям трёх заключенных, погибших в результате пожара в тюрьме Тангеранга.